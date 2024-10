Stefano Pilia e Francesca Bono sul palco della Sala Estense per la seconda serata di 'In Sintesi' (Di sabato 26 ottobre 2024) Un po’ in sordina Ferrara Sotto le Stelle torna con tre date autunnali racchiuse all’interno di una nuova rassegna dal nome 'In Sintesi' e dedicata alla scoperta di esperienze sonore indie in Sala Estense con progetti innovativi e artisti affermati, spaziando dall’alternativo al folk, fino al Ferraratoday.it - Stefano Pilia e Francesca Bono sul palco della Sala Estense per la seconda serata di 'In Sintesi' Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un po’ in sordina Ferrara Sotto le Stelle torna con tre date autunnali racchiuse all’interno di una nuova rassegna dal nome 'In' e dedicata alla scoperta di esperienze sonore indie incon progetti innovativi e artisti affermati, spaziando dall’alternativo al folk, fino al

'Paura padana!' : in Sala Estense arriva la rassegna di film horror cult vietati ai minori - Nuova retrospettiva targata Arci in arrivo alla Sala Estense, questa volta il titolo è 'Paura padana!' e come si può intuire è interamente dedicata a quattro pellicole horror in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. La rassegna si ... (Ferraratoday.it)

I Hate My Village in concerto alla Sala Estense per la prima data di 'In Sintesi' - Lunedì 28 sul palco della Sala Estense arriva il gruppo I Hate My Village (nella foto di Simone Cecchetti) che fa tappa a Ferrara con la versione dal vivo del loro ultimo album 'Nevermind The Tempo'. Dopo l’intenso tour estivo e le due ... (Ferraratoday.it)

'Il padiglione sull'acqua' - alla Sala Estense il docufilm sull'immaginario di Carlo Scarpa - Venerdì alle 20.30 alla sala Estense verrà proiettato 'Il padiglione sull'acqua', documentario di Stefano Croci e Silvia Siberini, un viaggio, estetico e poetico, nell'immaginario di Carlo Scarpa e nella sua passione per la cultura giapponese. Il ... (Ferraratoday.it)

'Mastroianni 100' - alla Sala Estense una retrospettiva sul grande attore con sette film restaurati - La programmazione targata Arci Ferrara, che porta lo stile del Cinema Boldini (ancora chiuso senza una data di riapertura) in Sala Estense prosegue con una nuova retrospettiva cinematografica questa volta dedicata non ad un regista, ma ad un ... (Ferraratoday.it)