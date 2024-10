Stanley Tucci, Nigel de ‘Il diavolo veste Prada’ scrive un memoir (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue il percorso nella scrittura del talentuoso attore Stanley Tucci. Dopo aver pubblicato due libri con ricette di cucina e storie familiari, l’indimenticabile Nigel de ‘Il diavolo veste Prada’, ha dato da poco alle stampe un nuovo volume, ‘Cosa ho mangiato in un anno (e pensieri correlati)’. Il memoir, di 368 pagine, racconta storie e aneddoti della sua vita attraverso un diario che tiene conto di un anno di pasti. Aneddoti curiosi sul set e in famiglia ‘Cosa ho mangiato in un anno’ racconta la vita di Tucci attraverso il cibo, dai pranzi e dalle cene più curiose avvenute sui set ai piatti preferiti dall’attore, preparati da lui stesso con la sua famiglia. Quotidiano.net - Stanley Tucci, Nigel de ‘Il diavolo veste Prada’ scrive un memoir Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue il percorso nella scrittura del talentuoso attore. Dopo aver pubblicato due libri con ricette di cucina e storie familiari, l’indimenticabilede ‘Il, ha dato da poco alle stampe un nuovo volume, ‘Cosa ho mangiato in un anno (e pensieri correlati)’. Il, di 368 pagine, racconta storie e aneddoti della sua vita attraverso un diario che tiene conto di un anno di pasti. Aneddoti curiosi sul set e in famiglia ‘Cosa ho mangiato in un anno’ racconta la vita diattraverso il cibo, dai pranzi e dalle cene più curiose avvenute sui set ai piatti preferiti dall’attore, preparati da lui stesso con la sua famiglia.

