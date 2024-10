Sport.quotidiano.net - Sinner, quando gioca a Parigi Bercy: avversario, data, orario e dove vederlo in tv

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Jannika caccia dell’ennesimo trionfo di un 2024 magico. Sorteggiato il tabellone del Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione in scena a: per l’azzurro si tratta della prova generale in vista delle Finals di Torino e della Coppa Davis. Sei gli italiani in tabellone, guidati dal numero 1 del mondo che inizierà contro lo statunitense Ben Shelton o il canadese Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, che esordirà direttamente al secondo turno, insegue ail quarto Masters 1000 della stagione. Il debutto nella capitale francese perè in programma martedì 29 o mercoledì 30 ottobre conancora da definire. Gli altri italiani in tabellonepotrebbe incontrare al terzo turno Matteo Arnaldi, numero 37, alla prima partecipazione a. Il sanremese debutta contro Holger Rune, numero 14 del mondo.