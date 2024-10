Lapresse.it - Sinner: “A Parigi tabellone molto duro”

(Di sabato 26 ottobre 2024) E’ stata una stagione lunga, quando arrivi agli ultimi tornei dell’anno può sempre succedere di tutto: qualche giocatore è più fresco, qualcun altro è più stanco. Sono comunque contento di tornare qui anche se questo è un torneo in cui non sono ancora riuscito a giocare il mio tennis migliore”. Lo ha detto Jannikin vista del Masters 1000 di-Bercy. Nella conferenza stampa pre-torneo,ha commentato anche il suo possibile percorso alla Accor Arena, che ospita per l’ultima volta il torneo. Jannik è già chiamato a un esordio tutt’altro che scontato contro Ben Shelton o Felix Auger-Aliassime. “E’ undecisamente, soprattutto su questi campi. Chi serve forte qui è difficile da affrontare. Ma guardiamo giorno per giorno. Poi tutto può accadere. Ilqualche volta si può aprire, non sai mai che succederà.