Qui Modena Gliozzi più no che sì Defrel e Caso in panchina

(Di sabato 26 ottobre 2024) La storia insegna che questo tipo di partita ha sempre due possibili risvolti: tanto bene o tanto male, per parafraserla in maniera giovanile. Ovvero, o ilcambia il volto della sua stagione o, al contrario, rischia di impantanarla per davvero. Nel gioco dei pronostici e delle analisi delle rose, il Sassuolo ha goduto dei favori delnel corso della settimana. E ci mancherebbe altro. Forte di 11 gol in due partite, di un terzo posto a ridosso di Spezia e Pisa, del ritorno di Berardi e di un parco attaccanti che riuscirebbe a competere con la parte destra della classifica di Serie A. Ilnon stava e non sta benissimo. Ha fatto la conta dei presenti ogni giorno, ha perso Pergreffi e anchesi scopre essere a mezzo servizio, è alla ricerca della sua versione migliore e ancora in pienissima riflessione su ciò che va e ciò che non va.