Quando il calcio con le luci artificiali arrivò prima delle lampadine (Di sabato 26 ottobre 2024) Quanti dicono di rimpiangere il calcio di una volta ricorderanno, visto che siamo nel weekend in cui scatta l'ora solare, che tutte le partite – era il tempo della contemporaneità – all'ingresso dell'orario invernale cominciavano mezz'ora prima. Ve lo ricordate? La verità è che no, non se lo ricordano forse nemmeno i nostalgici perché ora il contestato spezzatino permette di seguire una, due o anche quasi tutte le partite, se il fine settimana è abbastanza (o volutamente) libero. Perché se il calcio piace, tutti vogliono seguirne di più. E anche perché la notte nobilita emotivamente il pallone, dà quell'aria sacrale all'evento e se pure ogni partita è importante, quella di sera lo sembra di più. prima, invece, si cambiava l'orario delle partite Quando tutti mettevamo l'orologio indietro di un'ora.

