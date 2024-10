“Per fare un frutto ci vuole un fiore", Coldiretti porta l'agricoltura locale e la dieta mediterranea nelle scuole (Di sabato 26 ottobre 2024) Donne Coldiretti interprovinciale Forlì-Cesena Rimini, in collaborazione con Coldiretti Forlì, Coldiretti Rimini e Coldidattica Emilia Romagna, presenta il progetto didattico “Per fare un frutto ci vuole un fiore. Conosciamo l’agricoltura locale, l’origine del cibo e la dieta mediterranea” per Cesenatoday.it - “Per fare un frutto ci vuole un fiore", Coldiretti porta l'agricoltura locale e la dieta mediterranea nelle scuole Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Donneinterprovinciale Forlì-Cesena Rimini, in collaborazione conForlì,Rimini e Coldidattica Emilia Romagna, presenta il progetto didattico “Perunciun. Conosciamo l’, l’origine del cibo e la” per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferragosto : cosa fare? Per Coldiretti mezzo milione di italiani ha scelto l’agriturismo - Qual è la meta preferita per trascorrere il Ferragosto? Mezzo milione di italiani e di stranieri lo trascorreranno in uno dei quasi 26mila agriturismi nazionali, tra pranzi, cene e pernottamenti Mezzo milione gli italiani e gli stranieri ... (Cityrumors.it)