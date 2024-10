Spazionapoli.it - Napoli-Milan, nuove polemiche: ecco che cosa ha fatto Di Lorenzo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ancorain vista di: questa volta al centro della bufera mediatica ci finisce Giovanni Diper un cartellino giallo non dato Nei momenti più difficili, ci mette la faccia il capitano. O meglio, la zampata. Infatti, ilbatte il Lecce grazie alla rete di Giovanni Di, che già nel primo tempo si è visto annullare un gol per fuorigioco. Poco male, si è rialla ripresa, spingendo un pallone respinto da Falcone. In queste ore si è tanto discusso delle due squalifiche di Reijnders e Theo Hernandez, che non hanno potuto scontare le rispettive giornate di squalifica con il Bologna a causa del rinvio del match. I due, da regolamento, dovranno scontare le proprie giornate alla prima partita utile. Dunque, inFonseca non potrà contare sul centrocampista olandese e sul terzino francese.