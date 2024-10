Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Occasione sprecata, volevo recuperare punti e invece ne ho persi 2…”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mastica amarodopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Buriram il pilota due-volte campione del mondo sperava di vincere e mettere pressione su Jorge Martin,si è dovuto accontentare di un terzo posto alle spalle del rivale per il titolo, ora distante 22 lunghezze in classifica. La gara ha visto il successo di un impeccabile Enea Bastianini che ha preceduto Jorge Martin per 1.3 secondi, mentre completa il podio proprio il campione del mondo a 2.3. Quarta posizione, poi, per Marc Marquez a 5.4, quinta per suo fratello Alex a 10.1, quindi sesta per Franco Morbidelli a 11.0. Settimo Marco Bezzecchi a 11.5, ottavo Fabio Di Giannantonio a 11.6, quindi nono Brad Binder a 13.6, mentre chiude la top10 Fabio Quartararo a 14.4.