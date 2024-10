Lanazione.it - Miti da sfatare "Fa bene e contrasta il colesterolo"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tra chi la rinnega e chi la ama, la pasta è alla base della cucina italiana e, diciamocelo, uno dei piatti più golosi che ci siano. Dunque quale motto migliore, per la Giornata mondiale della pasta (il 25 ottobre), di "Viva i carboidrati"? Nessuno secondo il professor Ciro Vestita, medico nutrizionista, che con questa frase ci ha intitolato uno dei suoi libri e che da tempo porta avanti una battaglia contro la criminalizzazione della pasta e dei carboidrati. "Negli ultimi anni - afferma Vestita - la pasta è stata erroneamente demonizzata, considerata ingrassante e pericolosa e spesso evitata nelle diete. Ciò che non è stato ribadito abbastanza è che i carboidrati sono il pilastro della nostra dieta perché sono pieni di glucosio: la nostra benzina". Professore, vuoleil mito che la pasta fa male? "Assolutamente. La pasta è essenziale per noi almeno una volta al giorno.