Ilgiorno.it - Lodi, incidente tra due auto: gravissima una 21enne incastrata tra le lamiere. L’ipotesi di una sfida su strada

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Gravissimotra due, oggi pomeriggio poco prima delle 18.30, a. Dueguidate da due fratelli poco più che ventenni, una Skoda e una Bmw, si sono scontrate frontalmente, in via Vecchia Cremonese, unasecondaria diche conduce alla discarica comunale. I due giovani sono rimasti praticamente illesi, mentre tra lecontorte della prima vettura è rimasta imprigionata un ragazza di 21 anni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato la giovane e l’hanno affidata ai soccorsi. Sul posto anche un’medica, due ambulanze e un elicottero. La ragazza è stata trasportata d'urgenza con l’elisoccorso all'ospedale milanese di Niguarda. È ricoverata in gravi condizioni. I due fratelli hanno invece rifiutato il trasporto in ospedale. Sono in corso indagini per chiarire i contorni della vicenda.