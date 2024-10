Lite tra automobilisti, ucciso con una fiocinata al cuore: in aula i genitori di Bitri (faccia a faccia con l'assassino) (Di sabato 26 ottobre 2024) ANCONA ucciso da un colpo di fiocina dopo una Lite in strada, al via il processo contro il 28enne algerino Fatah Melloul. Ieri l?apertura del dibattimento nell?aula della Corte Corriereadriatico.it - Lite tra automobilisti, ucciso con una fiocinata al cuore: in aula i genitori di Bitri (faccia a faccia con l'assassino) Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ANCONAda un colpo di fiocina dopo unain strada, al via il processo contro il 28enne algerino Fatah Melloul. Ieri l?apertura del dibattimento nell?della Corte

Napoli - lite sfociata in sparatoria : Emanuele ucciso dopo appuntamento con l’assassino - Emanuele Tufano, 15 anni, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli da un singolo colpo di pistola che lo ha raggiunto alle spalle mentre cercava di fuggire. Il giovane, incensurato, studiava e lavorava nel quartiere Sanità , dove la sua famiglia ... (Teleclubitalia.it)

?Emanuele Tufano - perché è stato ucciso : l'appuntamento e la lite - poi gli spari. «Colpito alle spalle mentre scappava» - Arrivano le prime ipotesi sul perché sia stato ucciso Emanuele Tufano, il ragazzino di 15 anni morto dopo essere stato colpito alle spalle, mentre scappava, da un singolo proiettile. È... (Leggo.it)

Tragico omicidio a Nola : Antonio Liberti ucciso per una lite stradale - Facebook WhatsApp Twitter Un episodio tragico ha segnato la comunità di Nola lo scorso 11 settembre, quando Antonio Liberti, 44 anni, è stato brutalmente ucciso a coltellate. La causa scatenante è stata una discussione per la precedenza su una ... (Gaeta.it)

Omicidio a Napoli : uomo ucciso a coltellate nella notte dopo una lite per futili motivi - Una lite per futili motivi degenera e accoltella a morte il suo amico: 59enne arrestato dalla Polizia di Stato per omicidio. Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell?ufficio... (Ilmattino.it)