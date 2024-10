Leonardo main partner tour Vespucci e Villaggio Italia (Di sabato 26 ottobre 2024) In occasione della sosta della Nave Scuola della Marina Militare a Singapore, Leonardo e il tour Mondiale Vespucci annunciano la partnership che vede la principale azienda Italiana di alta tecnologia al fianco del Sistema Paese nel tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia, l'"Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze Italiane voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 ministeri. Lo scrive Leonardo in una nota: "da sempre partner delle Forze armate Italiane e punto di riferimento internazionale nel settore navale - sono oltre mille le navi di settanta Marine equipaggiate oggi con le sue tecnologie multi-dominio - Leonardo sale 'a bordo' e accompagna 'la nave più bella del mondo' nella sua navigazione verso Ovest, che, l'anno prossimo, la riporterà a casa". Quotidiano.net - Leonardo main partner tour Vespucci e Villaggio Italia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) In occasione della sosta della Nave Scuola della Marina Militare a Singapore,e ilMondialeannunciano laship che vede la principale aziendana di alta tecnologia al fianco del Sistema Paese nelMondiale di Nave Amerigoe del, l'"Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenzene voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 ministeri. Lo scrivein una nota: "da sempredelle Forze armatene e punto di riferimento internazionale nel settore navale - sono oltre mille le navi di settanta Marine equipaggiate oggi con le sue tecnologie multi-dominio -sale 'a bordo' e accompagna 'la nave più bella del mondo' nella sua navigazione verso Ovest, che, l'anno prossimo, la riporterà a casa".

