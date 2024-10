LBA, Brooks spinge ancora l’Olimpia: superata la GeVi Napoli di +7 (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli ha combattuto, Napoli ha provato per tutta la gara a restare in partita, ma l’Olimpia nonostante i problemi di giornata, accentuati dall’uscita repentina di Shavon Shields e i falli di Nikola Mirotic, più un Josh Nebo bravo a usare la sua fisicità ma con minutaggio ristretto, ha Milanotoday.it - LBA, Brooks spinge ancora l’Olimpia: superata la GeVi Napoli di +7 Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha combattuto,ha provato per tutta la gara a restare in partita, manonostante i problemi di giornata, accentuati dall’uscita repentina di Shavon Shields e i falli di Nikola Mirotic, più un Josh Nebo bravo a usare la sua fisicità ma con minutaggio ristretto, ha

Serie A - l’Olimpia Milano fa poker : ultima vittima il Napoli - Milano – L’Olimpia prova a dimenticare il ko in Europa contro Efes calando un poker di vittorie in campionato. Ultima vittima Napoli, ancora inchiodata sul fondo della classifica. Fioretti (Messina assente per otite acuta) recupera Nebo (nella ... (Ilgiorno.it)

Ora l’Olimpia Milano per Napoli Basket - Milicic scuote i suoi : “Giochiamo con orgoglio” - Napoli Basket cerca la prima vittoria e il colpaccio contro l’Olimpia Milano: le parole di coach Igor Milicic Sembra una montagna da scalare, ma il calendario del Napoli Basket mette di fronte nel momento più difficile proprio i Campioni d’Italia ... (Spazionapoli.it)

LIVE Napoli-Virtus Bologna 87-96 - Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA : le V-nere soffrono ma volano in finale contro l’Olimpia Milano! Shengelia decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:47 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Vi diamo appuntamento a domani, alle ore 18:00, per la finale della Supercoppa Italiana tra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano. Grazie a tutti ... (Oasport.it)