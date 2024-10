L’Atletico Ascoli mette nel mirino il Castelfidardo (Di sabato 26 ottobre 2024) Si torna in campo. Finiti i festeggiamenti, brevi per la realtà, dopo la prima vittoria casalinga contro il Roma City, L’Atletico Ascoli è pronto per affrontare domani alle 14.30 allo stadio ‘Galileo Mancini’ di Castelfidardo la quinta trasferta. Dopo tre vittorie esterne consecutive a Civitanova, Recanati e Notaresco e l’inaspettato ko subito a Fossombrone, la compagine del Patron Graziano Giordani affronterà l’ennesimo derby stagionale recandosi nella patria della ‘fisarmonica’. I padroni di casa, ultimi in classifica appaiati a sei punti alla Fermana, al Notaresco e all’Avezzano, sono reduci dal prezioso 0-0 a Civitanova e non saranno un avversario facile da affrontare. Contro la Civitanovese si è vista una partita di sostanza, senza occasioni clamorose da entrambe le parti. Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli mette nel mirino il Castelfidardo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si torna in campo. Finiti i festeggiamenti, brevi per la realtà, dopo la prima vittoria casalinga contro il Roma City,è pronto per affrontare domani alle 14.30 allo stadio ‘Galileo Mancini’ dila quinta trasferta. Dopo tre vittorie esterne consecutive a Civitanova, Recanati e Notaresco e l’inaspettato ko subito a Fossombrone, la compagine del Patron Graziano Giordani affronterà l’ennesimo derby stagionale recandosi nella patria della ‘fisarmonica’. I padroni di casa, ultimi in classifica appaiati a sei punti alla Fermana, al Notaresco e all’Avezzano, sono reduci dal prezioso 0-0 a Civitanova e non saranno un avversario facile da affrontare. Contro la Civitanovese si è vista una partita di sostanza, senza occasioni clamorose da entrambe le parti.

"Con l’Atletico Ascoli sarà una battaglia" - "Contro l’Atletico Ascoli ci aspetta una battaglia. Andremo ad affrontare una squadra completa, basta vedere i risultati che ha ottenuto finora. Visto il turno infrasettimanale abbiamo avuto poco tempo per studiare l’avversario, ma dovremo ... (Ilrestodelcarlino.it)

C’è l’Atletico Ascoli : "Gara molto tosta" - Un punto per tornare a muovere la classifica. Lo prende il Castelfidardo nel derby di Civitanova, finito senza reti, dove forse, mercoledì, nel turno infrasettimanale, la paura di perdere l’ha fatta da padrone in entrambe le squadre. Per un ... (Ilrestodelcarlino.it)

Seccardini : "L’Atletico Ascoli si farà trovare pronto" - Si torna in campo per cancellare il ko di Fossombrone. Questo pomeriggio alle 15 al campo Don Mauro Bartolini di Monticelli, l’Atletico Ascoli affronterà il Roma City. L’amarezza per la seconda sconfitta stagionale dopo quella subita su calcio di ... (Ilrestodelcarlino.it)

L’Atletico Ascoli alla ricerca di nuove soluzioni - Ieri sono ripresi gli allenamenti dell’Atletico Ascoli in vista della trasferta di domenica prossima a Fossombrone, per l’ennesimo derby di questo inizio del campionato di Serie D. Mister Simone Seccardini si è soffermato a commentare con i suoi ... (Ilrestodelcarlino.it)