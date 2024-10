Investigazione su rete di dossieraggio illecito: il caso di Nunzio Samuele Calamucci e la società Equalize (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inchiesta che coinvolge Nunzio Samuele Calamucci, arrestato come presunto capo di un’associazione di delinquenza dedita alla creazione di report contenenti dati riservati, ha rivelato inquietanti dettagli su come il gruppo si sarebbe infiltrato in vari strati della società italiana. Secondo le intercettazioni riportate nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Milano, Fabrizio Filice, il sistema di dossieraggio illecito avrebbe permesso al gruppo di “tenere in mano” il Paese, dando vita a una rete relazionale davvero inquietante. Le rivelazioni di Calamucci Le intercettazioni di Nunzio Samuele Calamucci, uno dei principali indagati nel caso, offrono una visione allarmante delle operazioni clandestine condotte dall’associazione per delinquere. Gaeta.it - Investigazione su rete di dossieraggio illecito: il caso di Nunzio Samuele Calamucci e la società Equalize Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inchiesta che coinvolge, arrestato come presunto capo di un’associazione di delinquenza dedita alla creazione di report contenenti dati riservati, ha rivelato inquietanti dettagli su come il gruppo si sarebbe infiltrato in vari strati dellaitaliana. Secondo le intercettazioni riportate nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Milano, Fabrizio Filice, il sistema diavrebbe permesso al gruppo di “tenere in mano” il Paese, dando vita a unarelazionale davvero inquietante. Le rivelazioni diLe intercettazioni di, uno dei principali indagati nel, offrono una visione allarmante delle operazioni clandestine condotte dall’associazione per delinquere.

