Inter, tentazione Zielinski per Inzaghi: il polacco mette la freccia su Asllani? (Di sabato 26 ottobre 2024) Inter - Juve non è una sfida come le altre, comporta maggiori pressioni e considerazioni aggiuntive. Ecco perchè alla vigilia Simone Inzaghi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024)- Juve non è una sfida come le altre, comporta maggiori pressioni e considerazioni aggiuntive. Ecco perchè alla vigilia Simone

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - Inzaghi : “Contro la Juve non sarà decisiva. La lotta per lo scudetto sarà equilibrata” - (Adnkronos) – "Sappiamo tutti l'importanza della partita, cosa comporta per società, per i tifosi e noi stessi. E' la nona… L'articolo Inter, Inzaghi: “Contro la Juve non sarà decisiva. La lotta per lo scudetto sarà equilibrata” proviene da ... (Rossodisera.eu)

Inter Juve - Inzaghi ha le idee chiare : torna la ThuLa - Asllani in cabina di regia. Le ultimissime - Inter Juve, Simone Inzaghi ha le idee chiare: torna la ThuLa, Asllani in cabina di regia. Le ultime in casa nerazzurra sulla formazione Mancano poco al calcio d’inizio di Inter Juve, gara che si giocherà domani a San Siro, valida per la nona ... (Calcionews24.com)

Inter-Juventus - la mossa di Inzaghi : un titolare ripristinato e un jolly in tasca! - Uno dei ballottaggi di Inter-Juventus viene sciolto attraverso una serie di considerazioni. Simone Inzaghi si tiene in tasca un jolly fondamentale e rilancia un titolare. CORRERE AI RIPARTI – Ogni sfida ha le sue insidie e Inter-Juventus ne avrà ... (Inter-news.it)

Inter-Juventus - Inzaghi : “ho ancora un dubbio sulla formazione” - Alla vigilia di Inter-Juventus, match valido per la nona giornata di Serie A, mister Simone Inzaghi presenta la sfida in conferenza stampa. “Sappiamo l’importanza della partita, cosa comporta per la nostra società e per i nostri tifosi. Siamo alla ... (Calcioweb.eu)