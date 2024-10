Inter-Juve, le mosse a sorpresa di Inzaghi e Motta: Asllani contro Fagioli, i dati a confronto (Di sabato 26 ottobre 2024) Meno uno al derby d`Italia. Oggi è giorno di vigilia per Inter e Juventus, che si sfidano domenica a San Siro con calcio d`inizio alle ore Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Meno uno al derby d`Italia. Oggi è giorno di vigilia perntus, che si sfidano domenica a San Siro con calcio d`inizio alle ore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter Juventus - Boninsegna : «Sono nato tifoso nerazzurro. Inzaghi lotterà per vincere lo Scudetto. Su Vlahovic…» - L’ex attaccante ha parlato della sfida Inter Juventus, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18:00 Roberto Boninsegna è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per parlare della grande sfida di questo turno di campionato tra l’Inter di Simone ... (Calcionews24.com)

Inter-Juve - Thiago Motta ribalta tutto : la reazione di Inzaghi - Inter-Juve, il big match di Serie A si avvicina: Thiago Motta punta a ribaltare tutto con una mossa a sorpresa ma Inzaghi non resta a guardare. L’Inter, per la nona giornata di Serie A, ospiterà la Juventus di Thiago Motta in casa propria a San ... (Tvplay.it)

Inchiesta ultrà Milan e Inter - Giletti : “Perché la Juventus è stata…” - Giletti, noto giornalista, nelle ultime settimane ha dedicato ampio spazio al caso giudiziario dell'inchiesta sugli ultrà di Milan e Inter (Pianetamilan.it)

Inter Juventus - Adani : «Vi racconto come arrivano le squadre - ci sono questi segnali» - Lele Adani ha parlato di quello che sarà il derby d’Italia tanto atteso tra Inter Juventus a San Siro Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, è intervenuto a Viva El Futbol su Twitch per parlare della sfida tra Inter Juventus. Queste sono ... (Calcionews24.com)