Incendio devasta abitazione a Solarino: il coraggio di un gattino salva una famiglia

Un tragico incidente si è verificato nella notte tra il 23 e il 24 ottobre a Solarino, comune situato nella provincia di Siracusa. Un Incendio ha distrutto un'abitazione in via Piave, coinvolgendo una famiglia composta da quattro membri. L'evento ha avuto un risvolto quasi eroico grazie all'intervento di un animale domestico, un gattino che ha avuto un ruolo cruciale nel salvare i suoi padroni dalle fiamme. La devastazione è stata notevole, ma la storia di coraggio emersa da questa vicenda ha toccato i cuori della comunità locale.

Il drammatico evento dell'Incendio

La notte fatale ha avuto inizio con un'improvvisa esplosione di fiamme che ha avvolto l'appartamento dove risiedevano i coniugi e i loro due figli, di 8 e 17 anni. Le fiamme, secondo le cronache locali, si sono propagate rapidamente rendendo l'aria irrespirabile e buia.

