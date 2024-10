Calciomercato.it - Il Napoli vince ancora e prova la fuga: Lecce piegato da Di Lorenzo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Partita non facile per ilcapolista, che fatica ma alla fine risolve la praticaper 1-0: decisivo il gol di Di, gli azzurrino laA lungo, ilha faticato,una volta. Come avvenuto già diverse volte dall’inizio del campionato, però, i partenopei sbloccano la gara contro ilnel secondo tempo, grazie a un gol in mischia del suo capitano Giovanni Di. I pugliesi restano in gara fino alla fine e non demeritano, ma incassano invece un’altra sconfitta. Illada Di– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Conte mischia le carte in avvio di partita e da’ luogo a qualche rotazione nel reparto offensivo. Come previsto abbondantemente alla vigilia, Kvaratskhelia e Politano partono dalla panchina, cedendo il posto a Neres e Ngonge.