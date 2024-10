I live action di cui non avevamo alcun bisogno ma che abbiamo visto comunque (Di sabato 26 ottobre 2024) Il numero di live action prodotti negli ultimi anni è aumentato notevolmente. Eppure le critiche che ricevono questi film o serie tv sono molte, ma allo stesso tempo sembrano ottenere un grande successo. Questo perché, anche se il film o la serie tv in questione si prospetta già male dal trailer, il pubblico lo guarda lo stesso per amore o curiosità verso l’opera originale. Quando si pensa a un live action si pensa subito alla Disney, ma in realtà c’è un altro settore che ne produce tanti (e spesso non buoni): il mondo degli anime. Ecco quindi i peggiori live action mai fatti di cui non avevamo bisogno ma che abbiamo comunque visto. Ecco dei live action che abbiamo visto ma di cui non avevamo bisogno! Death Note – Photo Credits wikipedia.org Iniziamo con un live action prodotto da Netflix che è l’adattamento di un manga: Death Note – Il quaderno della morte. Metropolitanmagazine.it - I live action di cui non avevamo alcun bisogno ma che abbiamo visto comunque Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il numero diprodotti negli ultimi anni è aumentato notevolmente. Eppure le critiche che ricevono questi film o serie tv sono molte, ma allo stesso tempo sembrano ottenere un grande successo. Questo perché, anche se il film o la serie tv in questione si prospetta già male dal trailer, il pubblico lo guarda lo stesso per amore o curiosità verso l’opera originale. Quando si pensa a unsi pensa subito alla Disney, ma in realtà c’è un altro settore che ne produce tanti (e spesso non buoni): il mondo degli anime. Ecco quindi i peggiorimai fatti di cui nonma che. Ecco deichema di cui non! Death Note – Photo Credits wikipedia.org Iniziamo con unprodotto da Netflix che è l’adattamento di un manga: Death Note – Il quaderno della morte.

