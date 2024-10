Gli ospiti mettono fine all’imbattibilità dei Los Blancos

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) 2024-10-26 23:00:58 Breaking news: Il Barcellona si è vantato nel primo El Clasico della stagione, battendo il Real Madrid 4-0 al Santiago Bernabeu. I padroni di casa pensavano di passare in vantaggio all’inizio del primo tempo, quando Kylian Mbappe attraversa e scheggia il portiere Inaki Pena. Ma il gol è stato annullato per fuorigioco, con grande frustrazione del pubblico presente a Madrid. Il Barça ha preso vita nel secondo tempo ed è stato guidato dal veterano attaccante Robert Lewandowski. L’attaccante polacco prima supera la trappola del fuorigioco, poi passa con calma la palla in casa e poi raddoppia pochi minuti dopo con un preciso colpo di testa. Lamine Yamal mette a posto le cose tardi, realizzando il terzo gol del Barça e mandando in visibilio la squadra ospite. E se ciò non bastasse, Rafhinha è entrato in azione, aggiungendo un quarto a pochi minuti dalla