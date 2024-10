G7, il Ministro Piantedosi esprime gratitudine a Mirabella Eclano (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con coraggio e generosità, Mirabella Eclano e l’Irpinia tutta si sono aperte ai Grandi, dimostrando di saper essere all’altezza di una sfida internazionale senza precedenti, che – sono certo – costituirà una tappa fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo del Suo Comune e dell’intera Provincia di Avellino”. E’ questa la lettera di ringraziamento al Sindaco e alla Città di Mirabella Eclano da parte del Ministro Matteo Piantedosi dopo il G7 dei Ministri dell’Interno. Anteprima24.it - G7, il Ministro Piantedosi esprime gratitudine a Mirabella Eclano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con coraggio e generosità,e l’Irpinia tutta si sono aperte ai Grandi, dimostrando di saper essere all’altezza di una sfida internazionale senza precedenti, che – sono certo – costituirà una tappa fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo del Suo Comune e dell’intera Provincia di Avellino”. E’ questa la lettera di ringraziamento al Sindaco e alla Città dida parte delMatteodopo il G7 dei Ministri dell’Interno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Ministro Piantedosi ringrazia Mirabella Eclano per l'ospitalità durante il G7 dei Ministri dell'Interno - Lettera di ringraziamento al Sindaco e alla Città di Mirabella Eclano da parte del Ministro Matteo Piantedosi dopo il G7 dei Ministri dell'Interno: «Con coraggio e generosità, Mirabella Eclano e l'Irpinia tutta si sono aperte ai Grandi, ... (Avellinotoday.it)

Ciclismo e sicurezza stradale : grave incidente a Mirabella Eclano - un ciclista in ospedale - Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente stradale si è verificato a Mirabella Eclano, coinvolgendo un ciclista di 45 anni e un automobilista. L’episodio, accaduto nella tarda serata di ieri, ha destato molta preoccupazione tra i residenti, ... (Gaeta.it)

Ciclista investito da un'auto a Mirabella Eclano : grave un 45enne del posto - Tarda serata di ieri, a Mirabella Eclano, un 45enne del luogo, in bicicletta, è stato investito da un'autovettura condotta da un giovane di Bonito. Sul posto immediatamente intervenuti i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia ... (Avellinotoday.it)

Mense scolastiche con fondi PNRR - Mirabella Eclano prima in graduatoria - La Città di Mirabella Eclano risulta prima in provincia di Avellino, nella graduatoria degli enti beneficiari del finanziamento PNRR finalizzato alla costruzione di una nuova mensa scolastica. 359.763,18 euro per il progetto di realizzazione ex ... (Avellinotoday.it)