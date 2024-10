Emilia-Romagna, ricerca Adnkronos, Bertini: "I candidati non colgono il vento" (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) - Per commentare la ricerca condotta da Adnkronos attraverso la piattaforma SocialData, che ha analizzato le conversazioni online dei cittadini Emiliano-romagnoli, abbiamo chiesto un commento a Carlo Bertini, notista politico del gruppo editoriale Nem. "Quel che stride, a leggere i trending topic registrati da Socialdata, è quanto poco i programmi dei candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna mettano al centro le tematiche più discusse. Guardate qui: i dati del ministero dell'Interno certificano che non c'è alcun allarme criminalità , che l'Italia è più sicura rispetto a dieci anni, fa, ma è proprio la sicurezza a raccogliere il sentiment più negativo. Anche nella placida Emilia Romagna tutti si spaventano, pare, ad uscire di casa la sera. Liberoquotidiano.it - Emilia-Romagna, ricerca Adnkronos, Bertini: "I candidati non colgono il vento" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) () - Per commentare lacondotta daattraverso la piattaforma SocialData, che ha analizzato le conversazioni online dei cittadinino-romagnoli, abbiamo chiesto un commento a Carlo, notista politico del gruppo editoriale Nem. "Quel che stride, a leggere i trending topic registrati da Socialdata, è quanto poco i programmi deialla presidenza dell'mettano al centro le tematiche più discusse. Guardate qui: i dati del ministero dell'Interno certificano che non c'è alcun allarme criminalità , che l'Italia è più sicura rispetto a dieci anni, fa, ma è proprio la sicurezza a raccogliere il sentiment più negativo. Anche nella placidatutti si spaventano, pare, ad uscire di casa la sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emilia-Romagna : ricerca Adnkronos - per Di Gregorio : “Male sicurezza - bene occupazione” - (Adnkronos) – Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’Emilia-Romagna, in… L'articolo Emilia-Romagna: ricerca Adnkronos, per Di Gregorio: “Male sicurezza, bene ... (Rossodisera.eu)

Emilia-Romagna : ricerca Adnkronos - per Di Gregorio : “Male sicurezza - bene occupazione” - (Adnkronos) – Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’Emilia-Romagna, in vista delle elezioni regionali, l’agenzia ha contattato Luigi Di Gregorio, docente ... (Webmagazine24.it)

Emilia-Romagna : ricerca Adnkronos - per Di Gregorio : “Male sicurezza - bene occupazione” - (Adnkronos) – Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell’Emilia-Romagna, in vista delle elezioni regionali, l’agenzia ha contattato Luigi Di Gregorio, docente ... (Periodicodaily.com)

Emilia-Romagna : ricerca Adnkronos - per Di Gregorio : "Male sicurezza - bene occupazione" - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Per commentare la ricerca Adnkronos realizzata sulla piattaforma SocialData sui temi più importanti per i cittadini dell'Emilia-Romagna, in vista delle elezioni regionali, l'agenzia ha contattato Luigi Di Gregorio, ... (Liberoquotidiano.it)