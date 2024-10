Capezzone: Niente regali alla sinistra dei veleni: in Liguria l'importante è andare a votare (Di sabato 26 ottobre 2024) No, la sinistra non merita davvero questa soddisfazione. Sarebbe un gran peccato se, per un soffio, magari per l'affluenza tenuta un po' più giù del necessario dall'allerta meteo, la peggiore sinistra d'Europa dovesse tornare alla guida della Liguria. Com'è noto, la legge ci impone di non rendere noti i sondaggi della vigilia, che pure circolano. E allora limitiamoci alla sensazioni e alle valutazioni politiche, peraltro corrispondenti – le une e le altre – a una consolidata tradizione italiana: con un'affluenza più alta, il centrodestra di Marco Bucci è oggettivamente favorito; con un'affluenza più bassa, poiché lo zoccolo duro della sinistra a votare ci va comunque, rischiano di vincere Andrea Orlando e compagni. E allora, amici elettori liguri, vale la pena, se necessario anche con impermeabile e ombrello, di uscire di casa e di non lasciare campo libero a tassatori e manettari. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) No, lanon merita davvero questa soddisfazione. Sarebbe un gran peccato se, per un soffio, magari per l'affluenza tenuta un po' più giù del necessario dall'allerta meteo, la peggiored'Europa dovesse tornareguida della. Com'è noto, la legge ci impone di non rendere noti i sondaggi della vigilia, che pure circolano. E allora limitiamocisensazioni e alle valutazioni politiche, peraltro corrispondenti – le une e le altre – a una consolidata tradizione italiana: con un'affluenza più alta, il centrodestra di Marco Bucci è oggettivamente favorito; con un'affluenza più bassa, poiché lo zoccolo duro dellaci va comunque, rischiano di vincere Andrea Orlando e compagni. E allora, amici elettori liguri, vale la pena, se necessario anche con impermeabile e ombrello, di uscire di casa e di non lasciare campo libero a tassatori e manettari.

