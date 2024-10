Benjamin Mascolo: “Ho rischiato di fare la stessa fine di Liam Payne” (Di sabato 26 ottobre 2024) Benji e Fede sono tornati insieme a distanza di quattro anni dal loro scioglimento e proprio oggi è uscito il loro nuovo album. Intervistati dal Corriere, Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno parlato (anche) di Liam Payne, morto dieci giorni fa cadendo da un balcone della sua camera d’albergo. “A modo mio ho vissuto qualcosa di simile a quello che ha vissuto Liam Payne. Sono stato in una posizione simile alla sua e ho avuto la fortuna di avere persone intorno, famiglia e amici, che mi hanno tirato fuori da quel baratro in cui stavo cadendo proprio in caduta libera. Sono stato salvato e lui forse non è stato così fortunato, in quel momento. Avrei potuto essere io. Io ho avuto questa sindrome del superuomo, credevo di poter fare tutto da solo. Ma poi ho capito di aver bisogno di aiuto. Biccy.it - Benjamin Mascolo: “Ho rischiato di fare la stessa fine di Liam Payne” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Benji e Fede sono tornati insieme a distanza di quattro anni dal loro scioglimento e proprio oggi è uscito il loro nuovo album. Intervistati dal Corriere,e Federico Rossi hanno parlato (anche) di, morto dieci giorni fa cadendo da un balcone della sua camera d’albergo. “A modo mio ho vissuto qualcosa di simile a quello che ha vissuto. Sono stato in una posizione simile alla sua e ho avuto la fortuna di avere persone intorno, famiglia e amici, che mi hanno tirato fuori da quel baratro in cui stavo cadendo proprio in caduta libera. Sono stato salvato e lui forse non è stato così fortunato, in quel momento. Avrei potuto essere io. Io ho avuto questa sindrome del superuomo, credevo di potertutto da solo. Ma poi ho capito di aver bisogno di aiuto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benjamin Mascolo - le sue fragilità e il rapporto con Fede : “Oggi sono più forte” - (Adnkronos) – L’artista che ha condiviso molto della sua sfera privata, si racconta all’Adnkronos: “Oggi sono più equipaggiato ma non ho la presunzione di dire che so affrontare tutto perfettamente”. L'articolo Benjamin Mascolo, le sue fragilità ... (Dailyshowmagazine.com)

“Liam Payne? Succederà anche in Italia - vedo tanti colleghi in bilico tra depressione e istinti suicidi” : il grido d’allarme di Benjamin Mascolo - La tragica scomparsa di Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha scosso il mondo della musica e riacceso i riflettori sul tema delicato della salute mentale e delle dipendenze. Benjamin Mascolo, del duo Benji e Fede, ha condiviso una toccante ... (Ilfattoquotidiano.it)

Benjamin Mascolo : «Liam Payne non sarà l’ultimo : siamo in tantissimi che lottiamo contro dipendenze e malattie mentali» - Anche il cantante modenese conosce bene i problemi che affliggevano l’ex membro degli One Direction, morto a 31 anni in seguito a una caduta dal balcone, eche affrontava da anni depressione e dipendenze (Vanityfair.it)

Benji e Fede - chi è la moglie di Benjamin Mascolo : “Con lei si è aperto il capitolo famiglia” - Benjiamin Mascolo lo scorso novembre ha sorpreso il mondo del gossip: il cantante ha sposato la moglie Greta Cuoghi con rito civile alla quale era legato da poco più di un anno. Stasera rivedremo Benji e Fede sul palco dell’Unipol Forum di ... (Metropolitanmagazine.it)