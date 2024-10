Balotelli-Genoa, è fatta: l’attaccante torna a giocare in Italia dopo quattro anni (Di sabato 26 ottobre 2024) Lui aspettava il Genoa da un po’. E il Genoa ha dovuto riflettere parecchio se ingaggiarlo oppure no. Ma alla fine gli indugi sono stati rotti: Mario Balotelli sarà un nuovo attaccante rossoblù. Si tratta dell’ennesima ultima chance per il 34enne svincolato dopo l’esperienza in Turchia all’Adana Dermirspor, dove ha giocato 16 partite segnando 7 reti. Un ritorno in Italia che lo riaccoglie a distanza di quattro anni (stagione 2020/2021, al Monza in Serie B con 5 gol in 12 presenze) e che ora con curiosità lo mostrerà di nuovo al grande pubblico della Serie A. “È sicuramente un giocatore giusto per noi”, ha detto l’allenatore Alberto Gilardino alla vigilia della partita contro la Lazio. “La dirigenza sa cosa penso, potrebbe dare un buon contributo”, a dimostrazione di come la trattativa non solo sia bene avviata, ma ormai chiusa. Ilfattoquotidiano.it - Balotelli-Genoa, è fatta: l’attaccante torna a giocare in Italia dopo quattro anni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lui aspettava ilda un po’. E ilha dovuto riflettere parecchio se ingaggiarlo oppure no. Ma alla fine gli indugi sono stati rotti: Mariosarà un nuovo attaccante rossoblù. Si tratta dell’ennesima ultima chance per il 34enne svincolatol’esperienza in Turchia all’Adana Dermirspor, dove ha giocato 16 partite segnando 7 reti. Un ritorno inche lo riaccoglie a distanza di(stagione 2020/2021, al Monza in Serie B con 5 gol in 12 presenze) e che ora con curiosità lo mostrerà di nuovo al grande pubblico della Serie A. “È sicuramente un giocatore giusto per noi”, ha detto l’allenatore Alberto Gilardino alla vigilia della partita contro la Lazio. “La dirigenza sa cosa penso, potrebbe dare un buon contributo”, a dimostrazione di come la trattativa non solo sia bene avviata, ma ormai chiusa.

