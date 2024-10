Avversari e mai nemici. A Rondine lo sport unisce (Di sabato 26 ottobre 2024) di Gaia Papi AREZZO "sport for Peace – Avversari sì, nemici mai" è questo il titolo dell’incontro che si terrà lunedì a Rondine Cittadella della Pace, dove va avanti l’impegno per preservare lo spirito agonistico positivo dello sport. Un impegno rilanciato in occasione della recente partita di calcio della Nazionale a Udine, con l’invito alle istituzioni coinvolte alla Cittadella della Pace per costruire iniziative che assicurino lo sport come naturale servizio alla pace. Sono molti i differenti soggetti locali e nazionali che hanno già colto nell’iniziativa lanciata da Rondine una precisa opportunità per assicurare e rilanciare il valore del calcio e dello sport come momento di dialogo e di pace tra le persone e tra i popoli. Lanazione.it - Avversari e mai nemici. A Rondine lo sport unisce Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) di Gaia Papi AREZZO "for Peace –sì,mai" è questo il titolo dell’incontro che si terrà lunedì aCittadella della Pace, dove va avanti l’impegno per preservare lo spirito agonistico positivo dello. Un impegno rilanciato in occasione della recente partita di calcio della Nazionale a Udine, con l’invito alle istituzioni coinvolte alla Cittadella della Pace per costruire iniziative che assicurino locome naturale servizio alla pace. Sono molti i differenti soggetti locali e nazionali che hanno già colto nell’iniziativa lanciata dauna precisa opportunità per assicurare e rilanciare il valore del calcio e dellocome momento di dialogo e di pace tra le persone e tra i popoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - Rondine va in campo. Messaggio alla Nazionale : “Gli avversari non sono nemici” - Arezzo, 14 ottobre 2024 – Lo sport come campo di pace. Il calcio si racconta con molte metafore belliche: assedio, attacco, contrattacco, cannoniere, bomber, capitano, carica, copertura, imboscata, invasione di campo, offensiva, retroguardia, ... (Lanazione.it)

Partita Italia-Israele. Lettera aperta di Rondine : “Avversari sì - nemici mai” - Arezzo, 9 ottobre 2024 – Partita Italia-Israele. Lettera aperta di Rondine: “Avversari sì, nemici mai” Proteggiamo gli “spazi terzi” come lo sport per tenere viva la possibilità del dialogo tra i popoli Rondine, chiamata a collaborare per ... (Lanazione.it)