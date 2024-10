Amici “trasloca” al Grande Fratello: Garrison Rochelle porta “Fame” nella Casa, web in tilt! (VIDEO) (Di sabato 26 ottobre 2024) É virale, sui social, l’ingresso al Grande Fratello di Garrison Rochelle, insieme ad un’altra star uscente di Amici. In occasione del ritorno nel piccolo schermo, lo storico insegnante ed esperto di ballo porta con sé il talento scoperto al talent show di Maria De Filippi. Grande Fratello, Garrison Rochelle torna in TV, dopo Amici: è “invasione” nella Casa “Freeze”: i concorrenti si immobilizzano sul posto. Sono sparsi tra cucina e salone: Enzo Paolo abbraccia Luca, Giglio è in piena corsa, Jessica si trova ferma in veranda, mentre Eleonora è al centro esatto del salone, tra i divani. Con sguardi confusi e incerti, si domandano il motivo di questo freeze improvviso. La risposta non si fa attendere: dal Confessionale irrompe un gruppo di ballerini che si dispone in salone. Superguidatv.it - Amici “trasloca” al Grande Fratello: Garrison Rochelle porta “Fame” nella Casa, web in tilt! (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 26 ottobre 2024) É virale, sui social, l’ingresso aldi, insieme ad un’altra star uscente di. In occasione del ritorno nel piccolo schermo, lo storico insegnante ed esperto di ballocon sé il talento scoperto al talent show di Maria De Filippi.torna in TV, dopo: è “invasione”“Freeze”: i concorrenti si immobilizzano sul posto. Sono sparsi tra cucina e salone: Enzo Paolo abbraccia Luca, Giglio è in piena corsa, Jessica si trova ferma in veranda, mentre Eleonora è al centro esatto del salone, tra i divani. Con sguardi confusi e incerti, si domandano il motivo di questo freeze improvviso. La risposta non si fa attendere: dal Confessionale irrompe un gruppo di ballerini che si dispone in salone.

Grande Fratello - Garrison Rochelle e un'ex allieva di Amici entrano a sorpresa nella Casa (VIDEO) - Colpo di scena al Grande Fratello. Direttamente dalla scuola di Amici, il coreografo Garrison Rochelle e l'ex allieva Martina Giovannini hanno fatto irruzione nella Casa sorprendendo tutti i concorrenti del reality show di Canale 5. (Comingsoon.it)

