Biccy.it - Alessandro Basciano svela cosa si è rifatto: i miei interventi

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’ultima ospitata a Verissimo diha fatto molto discutere, più che per i contenuti dell’intervista, per il “nuovo aspetto” dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che è apparso diverso dal solito. Oggi l’ex gieffino ha spiegato che il gonfiore al volto era dovuto ad un intervento fatto al naso per sistemare la cartilagine ed ha aggiunto che effettivamente dietro le quinte hanno usato molto trucco per coprire i lividi: “Mi hanno dato del gay per il make up o per la camicia! Ci rendiamo conto? Ma se anche fosse chi se ne frega? Sono etero, ma l’orientamento non dovrebbe essere un argomento sul quale attaccare un ragazzo. Poi io sono libero come tutti di truccarmi o indossare i vestiti che voglio. Serve più libertà e meno cattiveria anche sui social. Un ragazzo deve sentirsi a suo agio con del trucco sul viso o con una camicia particolare“.