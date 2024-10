361magazine.com - X Factor, tornano i live: i beauty look di Lowrah, El Ma e Alessandro

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024)protagonisti gli hairfirmati WELLA al primodi X2024 Partono iShow dell’edizione 2024 di X(ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go). Sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle nuove voci e talenti con uno stile unico in continuo cambiamento, valorizzato da Wella Professionals in qualità di Official Partner. Protagonista – grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle – il team Wella Professionals, capitanato dal Direttore ArtisticoGaletti, impegnato in backstage a valorizzare ciascun talento, accompagnandolo nel proprio percorso di crescita all’interno del programma.