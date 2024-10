X Factor, le pagelle: Mimì non esplode (8), Francamente meravigliosa (10), Murphy troppo «teen» (4). Iezzi flop, sbaglia tutto (Di venerdì 25 ottobre 2024) La gara entra nel vivo. Giovedì 24 ottobre iniziano i Live di X Factor 2024. Durante gli Home Visit i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Leggo.it - X Factor, le pagelle: Mimì non esplode (8), Francamente meravigliosa (10), Murphy troppo «teen» (4). Iezzi flop, sbaglia tutto Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La gara entra nel vivo. Giovedì 24 ottobre iniziano i Live di X2024. Durante gli Home Visit i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor - fuori al primo live i Dimensione Brama. Bene Francamente e Puncake. Le pagelle - Per far capire che il programma parla di musica, la 18esima edizione di X Factor la apre Giorgia, la nuova conduttrice, con un medley che ondeggia tra brividi e una furiosa cazzimma pop. I quattro nuovi giudici, Manuel Agnelli, Jake La Furia, ... (Open.online)

X Factor 2024 - le pagelle del primo Live : tra la conduzione brillante di Giorgia e le prime scintille per «colpa» di Taylor Swift - Ecco cosa è successo nella prima puntata in diretta del talent show di Sky e cosa ci ha convinto (e cosa no) (Vanityfair.it)

X Factor 2024 - le pagelle degli Home Visit : le strane scelte di Achille Lauro - la lezione di Manuel Agnelli - Gli Home Visit di X Factor 2024 ci hanno regalato poche emozioni ma uno dei momenti certamente più sinceri e profondi dell'intera edizione: ecco le pagelle di giudici e concorrenti. A metà tra gli Home Visit che conosciamo e un'audizione di ... (Movieplayer.it)

X Factor - pagelle degli Home Visit : le squadre dei Live (con qualche sorpresa) - La puntata degli Home Visit è da sempre quella apparentemente meno accattivante musicalmente, con meno esibizioni e più interazione tra i giudici e i concorrenti, ma al tempo stesso con maggiore aspettative e suspence, perché i giudici devono fare ... (Dilei.it)