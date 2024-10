Ultimissime. Piove sul bagnato in casa bianconera. Lussazione alla spalla sinistra per Fort (Di venerdì 25 ottobre 2024) Piove sul bagnato, per la Robur. Come se lo staff medico bianconero non fosse stato già abbastanza impegnato, tra inFortuni e attacchi influenzali, un altro bianconero è andato ad aggiungersi alla lista degli indisponibili. Federico Fort (nella foto), dopo pochi minuti dal fischio di inizio di Poggibonsi-Siena è dovuto uscire dal campo a seguito di un contrasto di gioco e recarsi in ospedale per valutare l’entità dell’inFortunio: il difensore, questo l’esito degli accertamenti effettuati, ha rimediato una Lussazione acromion claveare alla spalla sinistra e sarà sottoposto ad ulteriori esami nei prossimi giorni. Ancora ai box anche i lungodegenti Giannetti, Tirelli e Di Gianni: tutti e tre proseguono nel proprio percorso di recupero. Niente da fare pure per Candido che ha già saltato le ultime due giornate. Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Piove sul bagnato in casa bianconera. Lussazione alla spalla sinistra per Fort Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024)sul, per la Robur. Come se lo staff medico bianconero non fosse stato già abbastanza impegnato, tra inuni e attacchi influenzali, un altro bianconero è andato ad aggiungersilista degli indisponibili. Federico(nella foto), dopo pochi minuti dal fischio di inizio di Poggibonsi-Siena è dovuto uscire dal campo a seguito di un contrasto di gioco e recarsi in ospedale per valutare l’entità dell’inunio: il difensore, questo l’esito degli accertamenti effettuati, ha rimediato unaacromion clavearespe sarà sottoposto ad ulteriori esami nei prossimi giorni. Ancora ai box anche i lungodegenti Giannetti, Tirelli e Di Gianni: tutti e tre proseguono nel proprio percorso di recupero. Niente da fare pure per Candido che ha già saltato le ultime due giornate.

