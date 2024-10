Telefoni sotto chiave a scuola (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il liceo scientifico Volta di Torino ha deciso di mettere gli smartphone degli alunni sotto chiave. Questa decisione è stata presa dopo aver visto diversi studenti passare l’intervallo con il telefono in mano. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gtr/col Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Telefoni sotto chiave a scuola Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il liceo scientifico Volta di Torino ha deciso di mettere gli smartphone degli alunni. Questa decisione è stata presa dopo aver visto diversi studenti passare l’intervallo con il telefono in mano. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gtr/col Unlimited News - Notizie dal mondo

