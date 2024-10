Ilrestodelcarlino.it - Suviana, slitta il sopralluogo. Trovato amianto nel sito

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ombra dell’e il rispetto delle procedure di sicurezza di nuovo sotto la lente. E, nel frattempo, potrebbe avvicinarsi l’iscrizione dei primi indagati nel fascicolo aperto per disastro, omicidio e lesioni colposi. Sono passati ormai sette mesi dalla strage alla centrale idroelettrica di Enel Green Power a Bargi di Camugnano, ma ancora una voltala data prevista per ildel pool di super esperti nominato dalla Procura per fare luce sulla tragedia che il 9 aprile costò la vita a sette lavoratori e ne ferì altri cinque. Un’esplosione che squarciò l’impianto sotterraneo affacciato sulle rive del lago di, una tragedia ricordata troppo da vicino da quella che, ieri l’altro, è costata la vita a due dipendenti della Toyota Handling, al Bargellino.