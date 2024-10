Donnapop.it - Silvia Salemi e il dramma della malattia: sua sorella è morta lasciando un vuoto incolmabile

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La storia diè segnata da un dolore profondo: la mortesua sorellina Laura, scomparsa a soli cinque anni per un’insidiosa. Unche ha colpito la vitacantante, trasformando la sua infanzia in un percorso di silenzi e lutti., oggi conosciuta per le sue melodie e per il suo talento, ha vissuto esperienze che l’hanno forgiata, ma che, al tempo stesso, l’hanno costretta a confrontarsi con una realtà straziante. Laè un capitolosua vita che non ha mai potuto dimenticare, unche ha segnato profondamente il suo cammino. Nel raccontare la sua storia,ha scelto di aprirsi con un libro intitolato “La voce del cassetto”, dove con delicatezza e coraggio rivela il trauma che ha vissuto.