Sempre più degrado in viale Varese | Non si fanno problemi a fare i bisogni davanti a tutti

Un lettore di QuiComo ha inviato una segnalazione allarmante riguardo il degrado crescente nella zona di viale Varese a Como, precisamente nei pressi della Chiesa del Crocifisso. In pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti, un uomo è stato visto compiere i propri bisogni fisiologici in strada

