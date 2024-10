Ilrestodelcarlino.it - Ricette mediche e prenotazioni a Macerata, il sistema va in tilt: fioccano i disagi

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Non c’è pace per i sistemi di ricettazione e prenotazione della nostra sanità. Dopo le difficoltà registrate tra fine maggio e inizio giugno quando il Cup regionale (ildi prenotazione degli esami) è andato letteralmente in, da ieri mattina ci sono problemi tecnici nelcentrale di accoglienza, gestito dal Ministero dell’Economia e Finanza attraverso Sogei, la società di Information technology ministeriale a supporto della pubblica amministrazione. Impossibile prenotare Problemi di funzionamento che determinano l’impossibilità di emettere la ricetta da parte dei medici di base, pediatri di libera scelta e medici prescrittori, e che rendono impossibile prenotare la prestazione in qualsiasi centro abilitato (Cup, farmacie, sportelli delle strutture sanitarie) per il cittadino che è già in possesso della ricetta dematerializzata.