Rai: Ruotolo (Pd), 'anche i post fascisti, Corsini venga rimosso' (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Per quell'infame al giornalista Corrado Formigli abbiamo chiesto, come Partito Democratico, le dimissioni di Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti giornalistici della Rai. Dopo aver letto il libro uscito oggi di Massimo Arcangeli 'Quel braccio alzato. Storia del saluto romano', la Rai non deve perdere più tempo. Pubblichiamo alcuni dei post di Paolo Corsini dove l'apologia del fascismo è evidente. E' una vergogna che Paolo Corsini resti al suo posto. Chiederemo in commissione di vigilanza Rai di sentire i vertici aziendali". Lo scrive su Facebook Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segretaria nazionale del Pd, allegando i post pubblicati da Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai. Liberoquotidiano.it - Rai: Ruotolo (Pd), 'anche i post fascisti, Corsini venga rimosso' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Per quell'infame al giornalista Corrado Formigli abbiamo chiesto, come Partito Democratico, le dimissioni di Paolo, direttore degli approfondimenti giornalistici della Rai. Dopo aver letto il libro uscito oggi di Massimo Arcangeli 'Quel braccio alzato. Storia del saluto romano', la Rai non deve perdere più tempo. Pubblichiamo alcuni deidi Paolodove l'apologia del fascismo è evidente. E' una vergogna che Paoloresti al suoo. Chiederemo in commissione di vigilanza Rai di sentire i vertici aziendali". Lo scrive su Facebook Sandro, europarlamentare e responsabile Informazione nella segretaria nazionale del Pd, allegando ipubblicati da Paolo, direttore degli Approfondimenti Rai.

