Iltempo.it - "Qualsiasi focolaio...": Mosca ha fornito dati agli Houthi per colpire le navi

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La Russia haai miliziani yemenitisatellitari utili acon droni e missili leoccidentali che transitano nel Mar Rosso. È quanto scrive in esclusiva il Wall Street Journal, citando a condizione di anonimato una fonte ben informata e due funzionari europei della Difesa. Isono stati trasmessi tramite membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran, i Pasdaran, in contatto con glinello Yemen, ha detto una delle fonti. La Russia, sottolinea il quotidiano, ha supportato glisostenuti dall'Iran che gli Stati Uniti designano come un gruppo terroristico. Più in generale, prosegue il giornale, il Cremlino ha cercato di alimentare l'instabilità dal Medio Oriente all'Asia per creare problemiStati Uniti, affermano gli analisti.