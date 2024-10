Presidio per il ciclista morto colpito dalla portiera di un’auto a Milano: “Il prossimo potrei essere io” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “potrei essere io il prossimo”. “Ogni giorno quando vado a lavorare rischio almeno due volte”. Ieri sera a Milano si è tenuto il Presidio dei ciclisti in ricordo di Francesco Caputo, 35 anni, morto dopo dieci giorni di coma dopo essere stato colpito dalla portiera di un’auto mentre pedalava. Il raduno è stato fatto tra via Marocco e via Soperga, proprio dove è avvenuto l’incidente l’11 ottobre scorso. A organizzare il Presidio è stata l’associazione #Bastamortiinstrada che riunisce i ciclisti di Milano che chiedono sicurezza per chi sceglie la bici per muoversi in città. L'articolo Presidio per il ciclista morto colpito dalla portiera di un’auto a Milano: “Il prossimo potrei essere io” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Presidio per il ciclista morto colpito dalla portiera di un’auto a Milano: “Il prossimo potrei essere io” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “io il”. “Ogni giorno quando vado a lavorare rischio almeno due volte”. Ieri sera asi è tenuto ildei ciclisti in ricordo di Francesco Caputo, 35 anni,dopo dieci giorni di coma dopostatodimentre pedalava. Il raduno è stato fatto tra via Marocco e via Soperga, proprio dove è avvenuto l’incidente l’11 ottobre scorso. A organizzare ilè stata l’associazione #Bastamortiinstrada che riunisce i ciclisti diche chiedono sicurezza per chi sceglie la bici per muoversi in città. L'articoloper ildi: “Ilio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

