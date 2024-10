Nerdpool.it - Predator: due nuovi film in arrivo nel 2025?

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dueilm diprevisti per il: Badlands e un progetto segreto Il franchise disi prepara a tornare con duenel, promettendo di portare nuove emozioni e avventure ai fan della serie.: Badlands, diretto da Dan Trachtenberg, noto per il successo di Prey, sarà undi fantascienza ambientato nel futuro. Elle Fanning è l’unica attrice confermata finora per questo progetto. Ilsarà distribuito nei cinema il 7 novembre, offrendo agli spettatori un’esperienza cinematografica coinvolgente. Ma oltre a: Badlands ci sono altri progetti in uno stato avanzato dei lavori.