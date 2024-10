Nuove piste ciclopedonali in centro. Il Comune cerca finanziamenti (Di venerdì 25 ottobre 2024) È un progetto a medio termine quello inerente la realizzazione, in alcune zone del centro, di Nuove piste ciclopedonali. Il piano presentato per intercettare dalla Regione il milione di euro di fondi richiesti nell’ambito del bando promosso per supportare la creazione di infrastrutture sostenibili è stato pensato per il 2026. I tre interventi previsti passeranno anche dall’abbattimento di alberi per ripiantarne altri, dal rifacimento dei sottoservizi nelle vie interessate, dall’installazione di sensori per il monitoraggio dei flussi di biciclette e dall’eliminazione delle barriere architettoniche che ora impediscono il passaggio a quanti soffrono di disabilità motorie. Il primo dei cantieri si aprirà nel ’comparto via Brunelli’, nella zona centrale della città, per favorire in particolare la connessione fra le scuole Capucci e Gherardi. Ilrestodelcarlino.it - Nuove piste ciclopedonali in centro. Il Comune cerca finanziamenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È un progetto a medio termine quello inerente la realizzazione, in alcune zone del, di. Il piano presentato per intercettare dalla Regione il milione di euro di fondi richiesti nell’ambito del bando promosso per supportare la creazione di infrastrutture sostenibili è stato pensato per il 2026. I tre interventi previsti passeranno anche dall’abbattimento di alberi per ripiantarne altri, dal rifacimento dei sottoservizi nelle vie interessate, dall’installazione di sensori per il monitoraggio dei flussi di biciclette e dall’eliminazione delle barriere architettoniche che ora impediscono il passaggio a quanti soffrono di disabilità motorie. Il primo dei cantieri si aprirà nel ’comparto via Brunelli’, nella zona centrale della città, per favorire in particolare la connessione fra le scuole Capucci e Gherardi.

