Nato, al via maxi-esercitazione Neptune Strike con 20mila uomini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prestwick (Scozia), 25 ott. (askanews) – Prende il via, dalle acque scozzesi del Mare del Nord, da Prestwick, la Neptune Strike – Vigilance Activity Neptune Strike 2024-2 (NEST), una delle principali attività di vigilanza rafforzata della Nato. La maxi-esercitazione comprenderà diverse aree operative congiunte in tutta Europa e dimostrerà le forti capacità congiunte in caso di attacco marittimo di alto livello. La Nato assume così il controllo operativo di diverse portaerei. Gli obiettivi principali della NEST 24-2 sono il mantenimento della libertà di navigazione e di manovra nell'area di operazioni della Nato, la sicurezza dei punti marittimi strategici, la deterrenza e la vigilanza e l'aumento dell'interoperabilità nei domini operativi (ad esempio, l'integrazione aria-terra), promuovendo le capacità della Nato di consentire operazioni multidominio ad ampio raggio.

