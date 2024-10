Mozambico nel caos dopo la vittoria «rubata» di Chapo alle presidenziali (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Mozambico rischia di sprofondare sempre più nel caos, dopo le proteste di questi giorni e la pubblicazione ufficiale, nella serata di giovedì, dei risultati definitivi delle presidenziali del 9 Mozambico nel caos dopo la vittoria «rubata» di Chapo alle presidenziali il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Mozambico nel caos dopo la vittoria «rubata» di Chapo alle presidenziali Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilrischia di sprofondare sempre più nelle proteste di questi giorni e la pubblicazione ufficiale, nella serata di giovedì, dei risultati definitivi delledel 9nella» diil manifesto.

