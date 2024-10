Sport.quotidiano.net - Modena È la stagione nera degli infortuni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha ricevuto centinaia di messaggi e di attestati di stima, Antonio Pergreffi. Quelli dei tifosi canarini sui social, quelli di Andrea Catellani e dei colleghi, a partire dagli ex compagni Nicholas Bonfanti ("Forza capitano, tori l’animale che sei sempre stato"), Tommaso Silvestri ("Forza amico mio, spingere sempre) e Diego Falcinelli ("Forza leone, tori ancora più forte). E ciò dimostra che l’o al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ha decisamente colpito il mondo canarino e lo ha stretto intorno al capitano, la cuiquasi sicuramente volge al termine in netto anticipo rispetto ai compagni. E, nella settimana che sta portando al derby con il Sassuolo, episodi simili possono in qualche modo condizionare immediatamente il gruppo ma, successivamente, devono cementificare e unire per provare a fare risultati importanti.