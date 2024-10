Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Prey sta realizzando un film segreto su Predator, che uscirà prima di Badlands

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il franchise disi prepara a tornare sul grande schermo con un progettoioso diretto da Dan Trachtenberg, noto per il suo lavoro su. Questo nuovoarriveràdi, previsto per il 7 novembre 2025. Dan Trachtenberg e il Successo diTrachtenberg ha già dimostrato il suo talento nel 2022 con, un prequel che ha ricevuto ampi consensi da parte di critica e pubblico. Il, parlando con The Hollywood Reporter, ha rivelato che dopo il successo di, non era interessato a realizzare un sequel diretto. “Dopo cheè diventato un successo, Dan ha detto che non voleva fare2,” ha affermato Steve Asbell, presidente della 20th Century Studios.