Tuttivip.it - “Mi hanno detto di Shaila”. Iago in confessionale, poi esce e parla: Grande Fratello nel panico

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante una conversazione con Javier Martínez,Garcia ha rivelato che gli autori delgli avevano chiesto, in, dire diGatta. Tuttavia, mentre stava raccontando questo dettaglio a Javier, la regia ha prontamente bloccato l’audio. “Sumichiesto”, aveva iniziato a dire, prima che scattasse la censura. La serata di ieri ha visto i concorrenti impegnati nel GF Late Show, un momento di intrattenimento in cuiindossato abiti di scena. Nel video diffuso sui canali social del programma, si vedono Jessica Morlacchi, Javier Martínez eGarcia chiacchierare insieme. Jessica ha fatto una previsione su un possibile ritorno diGatta nella Casa per affrontare Javier: “Sicurotorna per un confronto. Anche perché devi capire se è arrabbiata che tu haila verità”.