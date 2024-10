Meloni accolta a comizio Bucci con Rino Gaetano e urla: "Grazie per entusiasmo, è boccata d'aria" (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è salita sul palco dell'auditorium dei Magazzini del cotone a Genova sulle note di 'Ma il cielo è sempre più blù di Rino Gaetano. In sala, totalmente gremita, con persone in piedi e altre che non sono riuscite a entrare, sono sventolate bandiere di Fratelli d'Italia, tra gli applausi e le grida "Giorgia, Giorgia". "Grazie per questo entusiasmo, che è per me è per noi una bella boccata d'aria", ha detto il presidente del Consiglio dal palco. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Meloni accolta a comizio Bucci con Rino Gaetano e urla: "Grazie per entusiasmo, è boccata d'aria" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 Il presidente del Consiglio Giorgiaè salita sul palco dell'auditorium dei Magazzini del cotone a Genova sulle note di 'Ma il cielo è sempre più blù di. In sala, totalmente gremita, con persone in piedi e altre che non sono riuscite a entrare, sono sventolate bandiere di Fratelli d'Italia, tra gli applausi e le grida "Giorgia, Giorgia". "per questo, che è per me è per noi una bellad'", ha detto il presidente del Consiglio dal palco. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

