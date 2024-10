Marco Bucci, la riscossa di Ulisse (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pare che abbia un caratteraccio. «Non è vero» sospira lui. Nel minivan nero che s’arrampica verso Uscio, prima tappa del tour domenicale, esplodono fragorose risate. Marco Bucci, sindaco di Genova da sette anni, è noto per le sue sfuriate: leggendarie ma fuggevoli. S’è candidato alle presidenza della Liguria poco più di un mese fa per il centrodestra. Ha scompaginato il campo larghissimo, che punta sull’eterno Andrea Orlando, pluriministro del Pd, spezzino di nascita e romano acquisito. Dopo la baraonda giudiziaria, la Liguria era data per persa. Adesso Bucci è in testa nei sondaggi: «Sono come i profumi, diceva qualcuno: bisogna annusarli ma non berli. Lottiamo fino all’ultimo». Non si aspettava di essere candidato? «Era fuori dalla mia orbita. Volevo terminare il mandato da sindaco. E poi c’erano le questioni di salute». Solo quattro mesi, è stato operato per un tumore alla pelle. Panorama.it - Marco Bucci, la riscossa di Ulisse Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pare che abbia un caratteraccio. «Non è vero» sospira lui. Nel minivan nero che s’arrampica verso Uscio, prima tappa del tour domenicale, esplodono fragorose risate., sindaco di Genova da sette anni, è noto per le sue sfuriate: leggendarie ma fuggevoli. S’è candidato alle presidenza della Liguria poco più di un mese fa per il centrodestra. Ha scompaginato il campo larghissimo, che punta sull’eterno Andrea Orlando, pluriministro del Pd, spezzino di nascita e romano acquisito. Dopo la baraonda giudiziaria, la Liguria era data per persa. Adessoè in testa nei sondaggi: «Sono come i profumi, diceva qualcuno: bisogna annusarli ma non berli. Lottiamo fino all’ultimo». Non si aspettava di essere candidato? «Era fuori dalla mia orbita. Volevo terminare il mandato da sindaco. E poi c’erano le questioni di salute». Solo quattro mesi, è stato operato per un tumore alla pelle.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marco Bucci : "Infrastrutture e sicurezza al centro della mia Liguria ma dico no al rigassificatore" - Domenica 27 e lunedì 28 ottobre i cittadini della Regione Liguria saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo governatore. A contendere la successione a Giovanni Toti, che si è dimesso in seguito all'inchiesta giudiziaria che lo ha travolto, ... (Today.it)

Marco Bucci candidato alla presidenza della Liguria : «Malato - sì. Ma non ho intenzione di morire» - Il sindaco di Genova Marco Bucci è malato, sì, ma non ha intenzione di morire. E lo ribadisce oggi in un’intervista al Giornale in cui parla da candidato alla presidenza della Regione Liguria. Il primo cittadino ha un «cancro metastatico alle ... (Open.online)

Ricerca Adnkronos SocialData Marco Bucci : “Ogni like è un abbraccio virtuale” - (Adnkronos) – "Mi fa piacere leggere le considerazioni di Adnkronos, le accolgo con la curiosità di chi non è certo… L'articolo Ricerca Adnkronos SocialData Marco Bucci: “Ogni like è un abbraccio virtuale” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Ricerca Adnkronos SocialData Marco Bucci : “Ogni like è un abbraccio virtuale” - (Adnkronos) – "Mi fa piacere leggere le considerazioni di Adnkronos, le accolgo con la curiosità di chi non è certo un influencer né ha alle spalle una folta squadra di social manager, né si fa fare video da ministri spagnoli. Penso che per ... (Webmagazine24.it)